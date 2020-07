Juventus-Torino è la prima partita della 30a giornata di Serie A, in programma tra oggi e domani. Il derby della Mole è fondamentale per la corsa allo scudetto bianconera, perché la squadra di Sarri non può sbagliare in vista della sfida di questa sera della Lazio, in casa contro il Milan.

Sciolti tutti i dubbi da parte dei due allenatori, spazio a Rabiot e Bernardesci nell'undici iniziale.

SEGUI LA DIRETTA

FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ronaldo, Dybala, Bernardeschi. All. Sarri

Torino: Sirigu, De Silvestri, Izzo, Lyanco, Bremer. Aina, Meite, Lukic, Berenguer, Verdi, Belotti. All. Longo

Ultimo aggiornamento: 17:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA