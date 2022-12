Fortitudo Pomezia-Napoli Futsal 4-5, rimonta pazzesca degli azzurri

Rimonta e vittoria. Succede tutto in meno di due minuti. Dopo il penalty fallito a Pescara, Rodolfo Fortino sbaglia il rigore del possibile 4-3 al PalaLavinium. Ci pensa però l’universale brasiliano a rimettere le cose a posto. Schierato da David Marìn come power play, il classe 1997 riapre il match destinato ad un binario morto. L’ex giocatore dell’Olimpus Roma lascia il segno al 35’56” e al 39’. Mateus Neuhaus Garcia regala una preziosa vittoria, che chiude nel migliore dei modi il 2022. La Fortitudo Pomezia deve arrendersi al Napoli Futsal 4-5.

«E’ un giocatore vero…Raubo il nostro pistolero». Lo striscione esposto deve aver caricato a dovere il laterale numero 18, che firma il doppio vantaggio della formazione di Julio Fernandez nel secondo tempo (32’20” e 33’10”). Pazzesca la reazione di capitan Fernando Perugino e compagni, che non demordono, non si disuniscono e bucano tre volte nel finale Francesco Molitierno, ex di turno. Croce e delizia Alexandre Menino Divanei. Firma la rete del sorpasso (2-1) nella prima parte di gara (10’), ma commette l’autogol del 4-4 (38’14”). Non è da meno il centrale difensivo Matteus (con due t), che propizia il vantaggio azzurro 0-1 (3’10”) e pareggia 1-1 (4’19”).

Il club presieduto da Serafino Perugino mette in cascina altri tre punti pesanti. Massimo De Luca, autore del 2-2 (18’), dedica il successo a Marcio Ganho, mostrando la maglia numero 12 del portiere carioca. Encomiabile davvero la prestazione di Lorenzo Pietrangelo, che in più di una occasione sbroglia la matassa e si rende insuperabile. Brivido nel finale per il Napoli, che però sbanca Pomezia e chiude in vetta.