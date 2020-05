Il calcio riparte ufficialmente in tutta Europa, l'unico dei campionati top 5 a non riprendere è la Ligue1 francese. A rimarcare la situazione è oggi l'Equipe che titola: 'Come dei fessi?' riportando un grafico emblematico con le date della ripresa della stagione, superata la fase più critica del coronavirus, in Germania, Inghilterra, Spagna e Italia.



«Un'eccezione europea che sottolinea il ruolo dello sport nel Paese, la sua mancanza di riconoscimento culturale da parte della classe politica che ne nega anche la dimensione economica», sottolinea il quotidiano sportivo francese. In Francia il titolo è stato assegnato al Paris Saint-Germain con la designazione delle partecipanti alle prossime coppe europee decise attraverso la classifica cristallizzata.



Il titolo de l'Equipe riprende le dichiarazioni dei giorni scorsi del presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, capofila di chi chiede una ripresa della stagione: «Siamo troppo cogl...», aveva esternato il vulcanico patron della squadra transalpina che non vuole fare della Ligue1 una delle poche eccezioni in Europa assieme a Belgio e Olanda. Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA