La morte di Franco Lauro ha commosso il mondo del giornalismo sportivo e non soltanto.«La Rai esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Franco Lauro. Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e volto di Raisport. Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza».«Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure. non posso crederci». Così Paola Ferrari su Twitter commenta la notizia della morte del giornalista e conduttore sportivo Rai Franco Lauro, scomparso oggi a 58 anni.«Ho appena saputo della scomparsa di Franco Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l'inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip». Cosìsu Twitter commenta la notizia della morte del giornalista e conduttore sportivo Rai Franco Lauro.«Una brutta notizia che lascia senza parole. Un giorno davvero triste. Oggi è mancato Franco Lauro. Amico e collega di Raisport. Ciao Franco!Folded hands». Così il collega in Rai,, commenta la notizia della morte del giornalista e conduttore sportivo Rai Franco Lauro.Lo ricorda anche, storica prima voce di: «Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l'è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro».E poi Donatella Scarnati. «Franco, un fuoriclasse capace di stare in diretta per ore e ore. Telecronista, ma anche conduttore esperto senza mai un’incertezza. Un vulcano. Elegante, gentile con una passione smisurata, quella del giornalismo. Quante discussioni, quanti sfoghi. Riposa in pace amico mio».