Frattesi, l’Inter prepara l’assalto. Mentre la Roma non va oltre i 30 milioni

Marcelo Brozovic non ha ancora detto “sì” all’Al Nassr. Dall'eventuale cessione del croato - al momento in forte dubbio - l’Inter intascherebbe 23 milioni di euro, cifra che sarà utilizzata per cominciare l’assalto a Davide Frattesi. Nelle prossime ore l’ad Marotta incontrerà quello del Sassuolo Carnevali e proveranno insieme a trovare l’accordo. La distanza è sulla valutazione che gli emiliani danno al centrocampista: 40 milioni. L’inter, invece, è pronta a versarne 23 più una contropartita da 7 (Mulattieri). Dunque, che differenza c’è con l’offerta della Roma? Quasi nessuna, perché Pinto ha messo sul piatto 30 milioni da cui scalare il 30% che è la percentuale del cartellino che detiene la Roma. Totale 21 milioni cash.

L’Inter, però, al momento è in vantaggio perché potrebbe assecondare le volontà dei neroverdi per via dell’esigenza di acquistare immediatamente un centrocampista dopo la partenza di Brozovic.

Serve un giocatore di livello, pronto, che conosca la Serie A e che possa essere un titolare. La Roma è determinata a portarlo a Trigoria, ma non andrà oltre ai 30 milioni tutto compresso, l’unica alternativa potrebbe essere l’inserimento di Bove nell’accordo. Edoardo piace moltissimo al Sassuolo è stato richiesto sia l’estate scorsa sia a gennaio, ma Pinto ha sempre negato la cessione. Ma anche in questo caso il nodo è la valutazione dell’azzurrino: per Pinto il cartellino vale non meno di 15 milioni. Ad aiutare potrebbero anche essere le recenti di vendite di Volpato e Missori rispettivamente a 7,5 e 2,5 milioni.