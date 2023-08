Di Francesco si arrende al Napoli: «Troppa qualità, ma siamo stati coraggiosi»

«Ci potevamo aspettare il ritorno del Napoli viste le loro qualità e il divario tecnico che c’era». Eusebio Di Francesco si arrende al Napoli campione d'Italia ma il Frosinone visto per un'ora di gioco non dispiace: «Mi interessava vedere la nostra mentalità, paradossalmente siamo stati più brutti sul 3-1 per loro. Per il resto abbiamo provato a fare la partita che potevamo fare sia tecnicamente che tatticamente. Tutti parlano di Osimhen, ma io ho visto un super Zielinski oggi: due giorni fa doveva andare in Arabia, oggi ce lo ritroviamo di fronte, è un calciatore davero complicato da fermare».

«Sono soddisfatto della squadra, abbiamo avuto coraggio e voglia di fare tante cose. Stiamo stati in partita per tutto il primo tempo, il terzo gol ci ha tagliato un po’ le gambe ma avevamo anche speso tantissimo» ha continuato Di Francesco a Dazn. «Il Napoli ha qualità in mezzo al campo, non riuscivamo a fermare certe giocate, la qualità ha fatto la differenza ma mi tengo l’atteggiamento dei miei.

Ora guardiamo con ottimismo alla prossima: per me è l’anno zero per ripartire, qui c’è un bel contesto in cui lavorare, la squadra sta rispondendo al meglio per le mie idee».