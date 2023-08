Frosinone-Napoli, Di Francesco: «Siamo carichi e con coraggio: loro vogliono un altro scudetto»

«Non penseremo solo a difenderci, cercheremo di ribattere colpo su colpo. Sicuramente ci saranno momenti diversi durante la gara. Abbiamo preparato la gara in tutti i momenti che possono venire fuori» le parole di Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone che attende il Napoli domani per l'esordio in campionato «Giochiamo contro i Campioni d'Italia che vorranno vincere di nuovo lo scudetto. Noi lottiamo per la salvezza, le ambizioni e la forza delle due squadre sono diverse. Voglio grande coraggio e entusiasmo ma servirà grande attenzione tattica e di stare nella partita sapendo che i campioni che avremo di fronte possono pescare la giocata da un momento all'altro. Sono convinto che questa squadra mi darà il massimo perchè me lo da ogni giorno in ogni allenamento».

«Sono tutti disponibili, ancora non ho dato la formazione. Qualcuno avrà capito che potrà giocare qualcuno meno» ha continuato Di Francesco in conferenza stampa «La squadra è carica. Vedremo se il Napoli domani avrà esordienti, per il resto sono tutti calciatori di spessore e con grande fame.

Noi abbiamo dei ragazzi che esordiranno che l'anno scorso giocavano in serie minori e magari non titolari. Devono essere carichi domani e sapere che devono dare il massimo. La cosa più importante è darlo di squadra e non individualmente