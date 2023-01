Futsal, countdown per la Coppa Italia: prima interna per tre campane su quattro

Scatta il conto alla rovescia per la Coppa Italia di Serie A di calcio a 5, in programma mercoledì 24 gennaio prossimo. Il trofeo cambia formula, con la partecipazione di tutte le squadre a dispetto delle passate edizioni, con la partecipazione delle sole prime otto della classe.

Tra le quattro formazioni campane, solo il Real San Giuseppe giocherà fuori casa la gara valida del primo turno. Il sorteggio ha messo di fronte ai vesuviani l'Olimpus Roma, seconda in classifica in Serie A che nel match di campionato batté i gialloblu in una gara non priva di polemiche.

Avversario dal gusto playoff anche per la Feldi Eboli, che ospiterà al PalaSele il Came Dosson. Le due squadre - che si affronteranno anche venerdì nell'anticipo della diciassettesima giornata - viaggiano di pari passo in classifica con 31 punti, insieme alla Sandro Abate Avellino.

Gli irpini, così come il Napoli, hanno “pescato” un avversario abbordabile volendo tarare i parametri di valutazione sulla classifica di Serie A. Ad Avellino arriverà infatti il Città di Melilli, ultima in classifica, mentre per i partenopei ci sarà immediata occasione di riscatto contro la Nuova Comauto Pistoia, penultima della classe che però nello scorso weekend ha fermato proprio la capolista sul 4-4 nella sfida in terra toscana.

I match, salvo variazioni successive, inizieranno alle 19. Già assegnati gli abbinamenti del turno successivo. La vincente di Feldi Eboli-Came Dosson affronterà in casa la vincente di Futsal Pescara-Meta Catania. In caso di qualificazione, il Real San Giuseppe affronterà fuori casa la vincente di Ciampino Aniene-Fortitudo Pomezia. Se infine Avellino e Napoli supereranno il primo match, si affronteranno in casa della Sandro Abate nel secondo turno.