Le Final Four di Coppa Italia di A2 a San Rufo: esulta Sala Consilina

La Divisione calcio a 5 ha scelto la sede che dovrà ospitare la Final Four di Coppa Italia di serie A2, dopo aver valutato le diverse proposte i vertici del futsal nazionale hanno fatto ricadere la scelta sull'impianto del Centro sportivo di San Rufo, nel Salernitano, campo che ospita le gare casalinghe dello Sporting Sala Consilina che guida la classifica del girone C del secondo torneo nazionale. Gli uomini del tecnico Fabio Oliva, hanno guadagnato l'accesso alla fase finale della competizione tricolore bettendo ai quarto l'Ecocity Genzano.

Al momento dell'annuncio i dirigenti del club valdianese hanno espresso la loro soddisfazione ed in particolare il patron Detta, ha usato parole di ringraziamento: «Una grande sddisfazione per tutti noi che va premiare gli sforzi compiuti in questi anni. Ci faremo trovare pronti per gestire al meglio questo grande evento di futsal».

Oltre allo Sporting Sala Consilina, le altre tre finaliste sono: Ostia Lido, Cesena e Cagliari. La due giorni si terrà sabato 11 e domenica 12 marzo e si assegnerà il trofeo tricolore di serie A2.