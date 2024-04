Festa grande sul parquet, Parthenope Futsal promossa in Serie B

«Se avevate ancora dubbi, ve li abbiamo tolti tutti». E’ quanto si legge sulle magliette per celebrare il trionfo. Capitan Giovanni Maggio e compagni hanno motivo di esultare, perché la Parthenope Futsal ha centrato l’obiettivo stagionale. Con pieno merito gli azzurri hanno conquistato la promozione in Serie B.

Da sogno a realtà. Nulla accade per caso e dopo un campionato condotto in vetta dall'inizio alla fine, ecco tagliata la linea del traguardo. «Siamo emozionatissimi, non ci aspettavamo questo percorso che è stato duro, complicato e leale, con gioie e dolori», dichiara soddisfatto il presidente Graziano Piccolo, neofita della disciplina. «Abbiamo portata a casa l'obiettivo, dimostrando che la programmazione è alla base dello sport», osserva il numero uno del club. Immancabile il selfie per immortalare il momento storico. «E ora ci affacciamo ad una nuova avventura con le stesse ambizioni», auspica fiducioso il patron Piccolo.

Salto di categoria. E’ bastato il pareggio al PalaTrincone con il Quarto (4-4) a sancire il definitivo successo. Stagione esaltante e cavalcata senza precedenti con 63 punti conquistati, frutto di 20 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte soltanto: 149 reti realizzate e 51 subite. E poi una difesa bunker a fare la differenza, con il PalaCercola fortino inespugnabile.

Progetto partito da lontano sui campetti in erba di C2 a Castello di Cisterna. Fondamentale la figura del direttore sportivo Matteo Chierchia. «Abbiamo voluto ed ottenuto questo trionfo, sofferto e combattuto con un gruppo di grandissimi giocatori», riferisce entusiasta il tecnico Ivan Oranges, pioniere del calcio a 5. «Abbiamo centrato due obiettivi stagionali su tre», ricorda l’allenatore napoletano. Gli azzurri hanno messo in bacheca la Coppa Italia regionale e ottenuto sul parquet una promozione al palcoscenico che conta.

«Personalmente sono contento di aver disputato il regionale e di tornare nel nazionale», tiene a precisare Oranges. «Ho condiviso quest'anno con tanti amici, qualcuno nuovo ed altri che conosco da sempre. Indubbiamente sono maggiormente felice per la società che è ambiziosa», conclude raggiante il mister della Parthenope Futsal (nelle foto di Pasquale Toscano e Francesco Sollo).