Sala Consilina, parte la rivoluzione solo 3 confermati: Fiuza, Carducci e Teramo

In casa Sporting Sala Consilina, chiusa la prima stagione in serie A con una tranquilla salvezza è partita la rivoluzione della squadra e il club gialloverde ha ufficializzato che del roster della passata stagione sarnno ancora del gruppo soltanto in tre: il portiere Luan Fiuza, Diego Carducci al suo quinto anno e già capitano, e Santiago Teramo.

Inoltre sono confermati anche i due giovani cresciuti nel settore giovanile: Antonio Cucciolillo e il portiere Antonio Orlando. Per il resto salutano Sala Consilina in 11: Renzo Grasso, Domenico Arcidiacone, Guilherme Aruda Zonta, Raffaele Stigliano, Lucio Juan Thorp, Leonardo Brunelli, Emanuele Volonnino, Juan Adrian Salas, Emerson Mendez Salas, Nicola Cutrignelli e il secondo portiere Yuri Pozzo.

Il club salese dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta, sulla pagina ufficiale ha comunicato la scelta e annunciato che tutte le operazioni in entrata saranno rese note al termine della stagione ufficiale che si concluderà con l'assegnazione dello scudetto tricolore.