Sporting Sala Consilina, scelto il vice allenatore sarà Domenico Rosciano

In casa Sporting Sala Consilina, dopo la rivoluzione messa in atto dai dirigenti con in testa i cugini Antonio e Giuseppe Detta, è partita la costruzione della nuova squadra che dovrà affrontare per il secondo anno consecutivo la serie A del futsal.

Dopo aver ufficializzato il nome dell'allenatore, incarico affidato a Francesco Cipolla, ex Sampdoria, è la volta del vice allenatore. La scelta dei dirigenti valdianesi è ricaduta su Domenico Rosciano, uomo da sempre nelle fila del club gialloverde.

Il tecnico ha ricoperto questo ruolo a partire dai campionati di C1 e B vinti, mentre nel primo anno di A2 il trainer salese è subentrato all'esonerato Cafù, conducendo la squadra a centrare una tranquilla salvezza. Nelle due stagioni successive è stato al fianco di Oliva, con la vittoria di campionato di A2 e Coppa Italia. Per Rosciano, ora parte la collaborazione con Francesco Cipolla, con il quale costruirà la squadra che riparte dalle riconferme dei portier Fiuza e Orlando, e degli uomini di movimento Carducci, Teramo e Cucciolillo. Sul taccuino di entrambi gli allenatori figurano diversi nomi che saranno ufficializzati al termine dei playoff scudetto.