Futsal, varata la Coppa Divisione: under23 in campo, 11 campane al via

La Divisione Calcio a 5 ha pubblicato i gironi e gli abbinamenti validi per il primo turno di Coppa della Divisione. Da questa stagione per la manifestazione potranno essere impiegati esclusivamente calciatori under 23 - nati dal 2001 in poi - senza obblighi relativi ai cosiddetti “formati”.

La coppa prevede la partecipazione di tutte le squadre ai nastri di partenza dei campionati di Serie A, Serie A2 Elite, Serie A2 e Serie B. La Divisione ha disposto 16 gironi composti da 10, 11 e 12 squadre, suddivisi in abbinamenti e triangolari. Sono 12 le formazioni campane ai nastri di partenza, distribuite in gruppi differenti.

Nel girone N Junior Domitia, Sandro Abate Avellino e Dalia Management compongono il primo triangolare; Casagiove e Benevento 5 se la vedranno invece con lo Sporting Campobasso.

Nel girone P Napoli Futsal e Virtus Libera Forio giocheranno contro i pugliesi del Diaz per il primo triangolare; il Mama Futsal San Marzano, ripescato in Serie B, giocherà contro Progetto Futsal Terzigno e Futsal Celano; a completare il girone, l'abbinamento tra Leoni Futsal Acerra e AMB Frosinone.

Trasferte in Basilicata per la Feldi Eboli, inserita nel primo triangolare del girone R con Città di Potenza e Senise. Nel gruppo S, infine, il neopromosso Sporting Sala Consilina giocherà nel triangolare con i brindisini del Football Latiano e il New Taranto.