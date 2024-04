Futsal Week, l'Italia in Croazia con quattro convocati «campani»

Gli azzurri del futsal prima della chiusura della stagione nel massimo campionato la prossima settimana saranno impegnati in quadrangolare a Porec in Croazia per Futsal week.

Il ct Massimiliano Bellarte, per l'occasione ha convocato 18 calcettisti e tra questi il pivot Leonardo Brunelli (Sporting Sala Consilina) il portiere Gianluca Parisi e gli uomini di movimento Attilio Arillo e Lorenzo Atzi (Sandro Abate).

Sono in programma tre gare si parte mercoledì 10 con il test match con la Turchia, si prosegue venerdì 12 con la Bosnia-Erzegovina, per chiudere domenica 14 con il Venezuela, in questo caso si tratta di una prima assoluta.

Soddisfatto per la nuova chiamata con la maglia azzurra Brunelli, il quale sulla pagina social ha postato: «È sempre un onore vestire questa maglia».