Manoloè stato tra i primi giocatori di serie A a risultare posivito al Coronavirus. Oggi, però, l'ex attaccante delne è venuto fuori e prova anche a sdrammatizzare subito con una battuta. «Scusate per i capelli, anche io comenon posso andare dal barbiere...». Collegato dal giardino della sua casa di Genova, Manolo Gabbiadini, tra i primi calciatori trovati positivi al, rassicura sulle sue condizioni fisiche. «Mi sono tornate le forze, mi sto allenando con continuità da due settimane - spiega l’attaccante bergamasco della Sampdoria a Skysport24 - Nelle prime due settimane, invece, non stavo bene ed ho evitato: non ero in gran forma».Chiede il sostegno di tutti nei confronti degli operatori sanitari, in prima linea nella lotta al nuovo: «Come squadra diamo un aiuto al San Martino di Genova, ma esorto tutti gli italiani ad aiutare gli ospedali, che ne hanno molto bisogno».