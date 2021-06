La seconda partita degli Europei 2021 si gioca al Baku Olympic Stadium in Azerbaigian, e vede contrapposte il Galles e la Svizzera, compagne di viaggio nella prima fase del torneo di Italia e Turchia, ieri impegnate nel match inaugurale. Il Galles scende in campo con il 4-3-3, con un tridente offensivo in cui Gareth Bale sarà affiancato da James e Moore. Il centrocampo sarà guidato dallo juventino Aron Ramsey, mentre fra i pali c'è Ward.

Petkovic sceglie il 3-4-1-2 con Shaquiri a fare da supporto alle due punte, Seferovic e Embolo. A centrocampo c'è Xhaka, nel mirino della Roma. Con lui l'atalantino Freuler, Ricardo Rodriguez a sinistra. Ecco le formazioni ufficiali.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Galles (4-3-3): Ward; C. Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale. Ct: Page.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Schar, Akanji; Mbabu, Xhaka, Freuler, Rodriguez; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct: Petkovic.