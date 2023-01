Galli e Bertoni, abbraccio a Buenos Aires ricordando Maradona

Sono stati compagni per quattro anni nella Fiorentina, dal 1980 al 1984. Daniel Bertoni, campione del mondo con l'Argentina nel 1978, e Giovanni Galli, portiere del Milan euromondiale, si sono ritrovati a Buenos Aires, dove l'ex azzurro sta trascorrendo una breve vacanza. Hanno incontrato un vecchio e comune amico come Fernando Signorini, il preparatore personale di Diego Armando Maradona, poi suo assistente quando guidò la Seleccion argentina.

Galli e Bertoni sono stati compagni del Pibe. Il portiere per poco meno di una stagione a Napoli, '90-'91, prima della squalifica dell'argentino per doping. L'attaccante nei primi anni azzurri dell'asso, oltre che nell'Argentina. Galli era rimasto molto legato a Maradona, che si era impegnato per la Fondazione intitolata a Niccolò, il figlio dell'ex calciatore tragicamente scomparso in un incidente stradale a 17 anni nel 2001.