Galtier rifiuta il Lione: Napoli è lontana, resta il Nizza

La corsa verso il futuro di Christophe Galtier potrebbe essere già finita. L'allenatore che ha vinto l'ultima Ligue 1 ha già salutato la panchina del Lille, ma nelle ultime ore - secondo quanto riportato in Francia da RMC - avrebbe detto no anche all'offerta del Lione, tra le squadre che lo avevano avvicinato negli ultimi mesi per la prossima stagione.

Dopo il no al Lione, anche il Napoli - altra opzione per Galtier - sembra ormai essere una opzione lontanissima con gli azzurri che nelle ultime ore hanno premuto sull'acceleratore per l'arrivo di Luciano Spalletti. L'ultima alternativa per il futuro di Galtier sembra essere dunque il Nizza: nelle prossime ore il fresco campione di Ligue 1 potrebbe dire sì ai rossoneri della costa.