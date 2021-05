Galtier saluta il Lille ma c'è il Nizza in pole position

«Grazie per la vostra presenza in questa stagione così difficile. È stato un piacere leggervi e rispondervi». Così Christophe Galtier ha salutato la stampa presente ieri all'ultima conferenza pre-partita dell'anno. Domani il suo Lille si giocherà il titolo della Ligue 1 contro il Paris Saint Germain e l'allenatore francese ha parlato già da ex, pronto all'addio.

«È stata la stagione migliore della mia carriera, ma quando le cose vanno così sai già che ci saranno tanti addi a fine campionato» ha confessato Galtier. «Ho avuto un gruppo speciale, ho imparato molto da questi calciatori. Quella di domani, comunque, non sarà una gara normale, ma sarà come una finale per noi. Quando ti giochi il campionato contro una squadra come il Psg, con quel budget e quei campioni vuol dire che hai fatto qualcosa di eccezionale».

Galtier è finito anche nel mirino del Napoli per il dopo Gattuso ma l'allenatore francese sembra essere a un passo dall'accordo con il Nizza per il prossimo anno, pronto a continuare in Ligue 1.