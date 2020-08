. In italiano, il tecnico del Lione festeggia con la gente giallorssa. «Passare il turno con la Juve è veramente un exploit, abbiamo visto che il risultato dell'andata è stato veramente importante poi è arrivato il gol su rigore di Depay: il penalty del finale di primo tempo ci ha fatto male. Il 2-1 di Ronaldo è stato fantastico ma noi siamo rimasti tranquilli e calmi facendo un risultato da squadra». È il commento al passaggio del turno dell'allenatore dei transalpini, dopo la sconfitta per 2-1 allo Stadium che si somma alla vittoria dei francesi per 1-0 all'andata. «Nel secondo tempo abbiamo sofferto sia in casa che oggi ma oggi ci sta, la Juve non aveva più niente da perdere. Posso dire stasera che è la mia sconfitta più bella in Champions. Senza Dybala per loro è stata più complicata», conclude ai microfoni di Sky Sport l'ex allenatore della Roma.