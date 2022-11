Atalanta-Napoli, Gasperini amaro: «Avremmo meritato il pareggio»

Il rigore aveva messo tutto in discesa, ma alla fine l'Atalanta di Gian Piero Gasperini non riesce a fermare l'avanzata del Napoli anche a Bergamo. «Quando giochi così contro il Napoli hai la certezza che farai bene tutto il campionato» le parole dell'allenatore nerazzurro, oggi protagonista nella sfida con Luciano Spalletti «La squadra sta crescendo, siamo stati all'altezza e anche meglio del Napoli in alcuni tratti. Non avremmo meritato di perderla».

«Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna in alcuni casi, ma dobbiamo andare via orgogliosi di quanto fatti», ha continuato Gasperini a Dazn, nervoso a fine partita per il recupero non concesso dall'arbitro Mariani. «Nel finale l'arbitro ha perso un po' la partita di mano. È stata una partita corretta prima dell'episodio finale, sul recupero c'è stato un po' di caos. Abbiamo costruito tanto, siamo stati pericolosi giocando bene con tante occasioni. Chiaramente la partita è sempre stata aperta per la qualità del Napoli, ma peccato aver preso subito il gol del pareggio. Abbiamo qualche difficoltà con Muriel e Duvan, ma li recupereremo. Nel frattempo c'è una squadra giovane di cui sono molto soddisfatto. Classifica? Quello che ci interessa è rigenerare la squadra con gioco e risultati».