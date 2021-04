Il tecnico dell'Atalanta Gasperini è stato deferito per aver «insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi». Con questa motivazione (violazione dell'art.3 comma 3 del codice), il procuratore antidoping Pierfilippo Laviani ha deferito il ct Gian Piero Gasperini con la richiesta di 20 giorni di squalifica. L'allenatore adesso verrà giudicato dal tribunale nazionale antidoping il prossimo 10 maggio. In caso di sanzione, in base alle norme, il ct dell'Atalanta non potrebbe avere contatti con i tesserati per tutta la durata della sospensione. Fatto che gli farebbe saltare l'appuntamento con le ultime tre partite di campionato e la finale di Coppa Italia, contro la Juve.

Il fatto

L'episodio contestato al ct Gasperini si è verificato lo scorso 7 febbraio scorso, quando all'allenamento dell'Atalanta si è presentato un ispettore di Nado Italia, per un controllo antidoping «out of competion». Si trattava di un controllo a sorpresa su 4 calciatori e il test interrotto da Gasperini, è stato poi completato sul quarto giocatore solo a fine allenamento, grazie alla "mediazione" del medico sociale.

I test dei calciatori evidentemente sono risultati negativi, dato che non ci sono state comunicazioni al riguardo: ma il comportamento di Gasperini ha indotto il procuratore Laviani a contestargli l'infrazione proponendogli un patteggiamento (per la violazione dell'art.3 comma 3 del codice antidoping di nado Italia il tecnico rischia fino a sei mesi di squalifica) per una sanzione di 10 giorni di stop. Gasperini non ha accettato il patteggiamento e ha chiesto un'udienza dibattimentale che è stata fissata il 10 maggio davanti al tribunale nazionale antidoping presieduto da Adele Rando.

