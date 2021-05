Gattuso-Fiorentina, Commisso: «Voglio un allenatore che vinca»

Se il tempo del Napoli e Gennaro Gattuso sta per scadere, il futuro dell'attuale allenatore azzurro sembra essere ancora in Italia. L'opzione Fiorentina diventa via via sempre più concreta mentre saranno proprio i viola il penultimo ostacolo tra gli azzurri di Rino e la Champions League.

«Che allenatore voglio? Un allenatore che vinca» ha risposto il patron viola Commisso in una lunga conferenza stampa tenuta questa mattina a Firenze. Il numero uno della Fiorentina ha tagliato corto rimandando la questione allenatore al termine della stagione: «Non abbiamo ancora scelto. L'unico criterio di scelta sarà questo: voglio un allenatore che vinca. Tutti gli annunci saranno fatti dal club solo al termine della stagione».