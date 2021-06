Gattuso e Fiorentina, è divorzio: l'ex azzurro ha già salutato i viola

Il contratto con il Napoli scadrà tra due settimane, quello con la Fiorentina invece non vedrà nemmeno la luce. Gennaro Gattuso e la viola si salutano ufficialmente, venti giorni dopo l'annuncio di un matrimonio che sarebbe cominciato a luglio. «ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva» si legge dal breve comunicato viola sui social.

«La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano» prosegue il club. La rottura immediata sarebbe arrivata a causa delle tensioni tra la dirigenza della Fiorentina, Gattuso e l'agente Mendes per le decisioni di mercato.