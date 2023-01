Gattuso show, lite con un giornalista: «Ho una faccia di me***»

È sempre Gattuso show, nel bene e nel male, l'ex allenatore del Napoli fa ancora parlare di lui: il periodo vissuto dal Valencia di Rino non è dei migliori, eliminato dalla Copa del Rey in questa settimana e a soli tre punti sulla zona salvezza, in conferenza l'ex rossonero e azzurro si è lasciato andare con un giornalista. «Che faccia ho? Ho una faccia di mer**, sono preoccupato dopo la sconfitta dell'altro giorno. Dopo trent'anni nel calcio, posso venire qui con il sorriso in faccia? Non ho paura di lavorare e preparare le partite, ma sono preoccupato, ecco perché ho questa faccia».

😅 "Te miro con cara de mierda porque he perdido 3-1 una eliminatoria de cuartos de final". Gattuso, otra cosa no, pero directo y sincero, siempre. pic.twitter.com/zaRPLA2IR5 — MARCA (@marca) January 28, 2023