«Gattuso al Tottenham», salta l'accordo con Fonseca

Colpo di scena inaspettato nella vicenda Gennaro Gattuso, che dopo aver rescisso consesualmente con la Fiorentina per le ampie divergenze soprattutto in tema di calciomercato, secondo quanto riportato da Sky sarebbe ad un passo dall'accordo col Tottenham, neo squadra di Fabio Paratici.

Notizia non poco sorprendente, dato che il club londinese nelle scorse settimane sembrava ormai aver deciso di affidare il nuovo corso post-Mourinho a Paulo Fonseca, in una sorta di scambio di panchine ritardato. Gattuso si leva così la soddisfazione di ritrovare una panchina di calibro internazionale, dopo aver fatto molto bene a Napoli nell'ultima stagione in cui ha mancato per un soffio la qualificazione alla prossima Champions' League.

