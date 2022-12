Gattuso: «Valencia big come Napoli. Cavani un campione»

L'ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso si racconta ai microfoni di Dazn Spagna da numero uno del Valencia, il club che ha scelto dopo l'addio all'azzurro: «Dopo Milan e Napoli ho scelto Valencia perché ho sempre pensato che anche questo fosse un grande club come i precedenti che ho allenato. Ho scelto la Spagna perché da anni seguo il calcio spagnolo e mi piace molto: sin dal primo giorno ho provato a dare alla mia squadra uno stile di gioco chiaro e preciso, una mentalità nuova» le parole di Rino.

«Campo o panchina? Meglio il campo, perché ora da allenatore preparo la partita allo stesso modo ma poi non gioco e può capitare che le cose non vengano fuori bene» ha scherzato Gattuso, che quest'anno al Valencia ha accolto un altro ex Napoli come Cavani: «Edinson è un campione, un calciatore importante con un’esperienza importante alle spalle. È arrivato qui a 35 anni ma per noi e per i tifosi è stato un acquisto fondamentale, anche nello spogliatoio perché ha sempre un atteggiamento positivo con tutti i compagni».