Gattuso, a Valencia è crisi nera: prende a schiaffi una telecamera

Non vanno bene le cose a Gennaro Gattuso, ex allenatore del Napoli che a Valencia non riesce a trovare continuità di prestazioni. La squadra spagnola è in piena crisi: fuori da Supercopa e Copa del Rey nelle ultime settimane, ieri è arrivata l'ennesima sconfitta sul campo del Valladolid, un 1-0 che significa appena un punto sulla zona retrocessione per Cavani e compagni. Dopo la gara, Gattuso ha incrociato una delegazione di tifosi in un confronto a nervi tesi, con l'ex allenatore azzurro infastidito dalla telecamera di una tv presente, presa a schiaffi per allontanarla in un momento delicato.

🚨⚽️🦇 @apunt_media ha captat en exclusiva l'arribada del @valenciacf_vale a l'aeroport. Un grup de seguidors esperava l'equip i l'entrenador per a donar-los suport. Gennaro Gattuso, presa dels nervis, ha tractat d'impedir que un equip el gravara. https://t.co/V87zucbrJo pic.twitter.com/PhqXK8ww6g — À Punt Esports (@apuntesports) January 29, 2023