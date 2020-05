Intervenuto ai microfoni di Antonio Supino sulla pagina Fb de L'analisi ignorante, l'arbitro Claudio Gavillucci è tornato sulla gara tra Sampdoria e Napoli, sospesa per cori razzisti contro Napoli e i napoletani, che gli è costata la carriera. «Sono passato alla ribalta per un gesto che dovrebbe essere la normalità. Sono diventato il primo arbitro ad aver sospeso una gara per cori razzisti», ha detto.







Da quella partita, infatti, Gavillucci non ha più arbitrato. Con lui Supino ha affrontato anche la vicenda della sua cacciata dall'Aia, della causa che ne è seguita, e delle inquietanti scoperte sulla mancanza di trasparenza nel sistema arbitrale.



