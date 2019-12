LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Speriamo di fare una grande partita perché vogliamo salutare al meglio la Champions League». Così, presidente del, ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Il Napoli è in difficoltà, ma per noi quella di domani al San Paolo resta una gara complicata. È stato un girone complicato, lo sapevamo, con grandi squadre come Napoli ema mi aspettavo qualcosa di più dai miei calciatori».Poi il mercato che potrebbe riavvicinare i fili di Napoli e Genk già il prossimo gennaio, ma lontano dalla Champions. «Vorremmo trattenerecon noi fino a fine anno, ma è complicato se te lo chiedono i grandi club. Non ci sono soloe Liverpool su di lui, ma anche altri top club europei. È un grande calciatore, ma soprattutto un grande professionista in campo», ha ammesso