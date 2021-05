Live Genoa-Atalanta 0-1: pronti via e segna subito Zapata

L'Atalanta deve vincere per continuare la corsa alla Champions e al secondo posto. Contro il Genoa, già salvo, i nerazzurri non possono concedersi passi falsi.

LA PARTITA IN DIRETTA

Con Muriel acciaccato, che parte in panchina, Gasperini si affida al 3-4-2-1, con Gollini tra i pali e Toloi tornato disponibile titolare. In fase offensiva spazio a Malinovskyi e Miranchuk con Zapata unica punta. Dall’altra parte Ballardini opta per il 4-3-1-2, con Marchetti al posto di Perin e in attacco la coppia Destro e Pjaca. Al riposo Pandev.