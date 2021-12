Prima la Roma, poi il Genoa. L’Atalanta di Gian Piero Gasperini non chiude al meglio il 2021, anzi. Dopo sei vittorie di fila, i nerazzurri raccolgono solo un punto in due giornate e sentono il fiato sul collo della Juventus, quinta a quattro punti di distanza. Sorride, almeno un po’, Andrij Shevchenko che a Marassi riesce a raccogliere il secondo punto da quando siede sulla panchina dei rossoblu. Non sono state partite facili, le altre, ma qualcosa potrebbe cambiare nel nuovo anno. Anche grazie al mercato. Intanto guadagna un punto sul Cagliari, sconfitta dagli uomini di Massimiliano Allegri allo Stadium.

Dopo un avvio arrembante dell’Atalanta con il solito Zapata, la squadra di Gasperini si adagia e inizia a crescere l’undici di Shevchenko, senza mai però impensierire davvero Musso. A fine primo tempo, a seguito di uno scatto in velocità in porta, il colombiano chiede il cambio perché non ce la fa: al suo posto entra Luis Muriel. L’arbitro Valeri concede altri due minuti, che non vengono sfruttati al meglio da Malinovskyi, che comunque è il più attivo dei suoi. Il secondo tempo inizia seguendo lo stesso copione: gli ospiti creano, ma non riescono a sbloccare il risultato, il Genoa si difende soprattutto grazie a Salvatore Sirigu, anche oggi uno dei migliori in campo tra i rossoblu. Gasperini prova a cambiare l’inerzia del match con Pasalic e Ilicic ma la musica non cambia: arrivati di fronte al portiere sardo, i bergamaschi non trovano la via del gol.