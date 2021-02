«Stasera potevamo essere più bravi a gestire il possesso in alcuni momenti». Davide Ballardini non si accontenta, batte il Napoli e vuole di più: «Giocavamo contro una grande squadra, è vero, ma sappiamo fare meglio: non eravamo così brillanti e lucidi. Questa squadra sta dimostrando di essere formata da giocatori seri e quando hai giocatori così poi vengono fuori i risultati» ha detto a Dazn. «Pandev deve continuare a fare bene da qui alla fine del campionato: ci regala ogni giorno intelligenza, spirito e qualità, poi è una persona umile, da esempio per tutto il gruppo».

17 punti in 8 gare, solo la Juve fa meglio del Genoa da quando è arrivato Ballardini: «La serenità la si conquista nel lavoro quotidiano: tanta fatica, tanto allenamento, tante idee, così hai la possibilità di ottenere buoni risultati. La partita l’abbiamo vinta in mezzo al campo, con l’aggressività che portiamo all’avversario» ha continuato. «Stasera affrontavamo un Napoli che ti mette in difficoltà, ma siamo stati bravi a rispondere. Strootman è un calciatore serio e umile, poi ha grandi qualità in campo ma fuori è anche un uomo di spessore. La chiave di queste prestazioni sono i giocatori: ho a che fare con ragazzi che ci tengono per la maglia e che vogliono dare il meglio. Se hai ciò, l’allenatore si esalta insieme a loro. Per me il Napoli deve lottare per vincere il campionato, è una squadra costruita molto bene».

