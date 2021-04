Genoa-Benevento live dalle 20.45: in palio punti decisivi per la salvezza

Sfida salvezza allo stadio Ferraris tra due squadre che nell'ultimo turno hanno combattuto, ma sono uscite sconfitte dalle rispettive contese. Il Genoa è capitolato sul campo del Milan (2-1) nonostante il guizzo di Destro, il Benevento ha dovuto cedere il passo in casa della Lazio (5-3) pur battendosi con onore. Partita che mette in palio importanti punti per la corsa salvezza di entrambe le compagini.