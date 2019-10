«Mario Balotelli ha scalciato la mia macchina fotografica come fosse un pallone e l'ha danneggiata». È questa la denuncia fatta con un post via Facebook dal fotografo genovese Massimo Lovati che era a bordo campo per seguire la partita Genoa-Brescia. L'episodio è anche raccontato dal Secolo XIX. Il fatto, secondo la ricostruzione del fotografo, sarebbe avvenuto al momento della sostituzione di Balotelli: «La scena - ha detto - mi è stata raccontata da un raccattapalle che mi ha subito chiamato. Ho constatato che la fotocamera e il booster erano visibilmente danneggiati». L'attrezzatura di lavoro presa di mira dall'attaccante del Brescia era posizionata dietro la porta sotto la gradinata sud. Lovati ha riferito di aver informato subito dell'accaduto la dirigenza del Brescia e che presto provvederà a quantificare i danni. «Sono avvilito a dire poco, ci vuole rispetto per le persone che lavorano e per i loro strumenti», afferma Lovati. Ultimo aggiornamento: 15:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA