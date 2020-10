Anche l'attaccante Mattia Destro è risultato positivo al Covid 19. Il giocatore ha una carica virale molto bassa. Ad annunciarlo il presidente del Genoa Enrico Preziosi intervenendo a Radio Kiss Kiss. «Ci sono tanti positivi nella nostra squadra, adesso ce né uno in più: anche Mattia Destro che ha una carica virale molto bassa. Sono molto preoccupato in generale per l'aria che c'è intorno al mondo, non solo nel calcio italiano». In tutto i positivi al Genoa salgono dunque a 16, di cui 12 giocatori Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA