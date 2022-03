Il Genoa rinvia ancora una volta l’appuntamento con la vittoria e vede materializzarsi, sempre più, lo spettro della serie B. Lo 0-0 casalingo contro l’Empoli è l’ ennesima occasione sciupata per provare a riaprire il discorso salvezza. Il Cagliari, quart’ultimo, resta lontano 7 punti. Apparentemente troppi, con 10 partite ancora da giocare. La cura Blessin porta il sesto pareggio consecutivo ma la vittoria a Marassi, nonostante uno stadio colmo di tifosi, continua a mancare dall’aprile 2021.

Genoa-Empoli 0-0, la cronaca

Blessin esclude Destro dalla contesa e affianca le chiavi dell’attacco a Yeboah. Andreazzoli si gioca le carte Benassi e Verre. La partenza degli ospiti è ottima, con l’ispiratissimo Bajrami pericoloso prima con un piazzato a spiovere di poco sopra la traversa e poi con una botta secca dalla distanza respinta con fatica da Sirigu. Sugli sviluppi dell’azione, le proteste per un presunto intervento irregolare in area di Maksimovic su Benassi.

Il Genoa, dopo i primi 10 minuti di furore empolese, si sveglia. Al quarto d’ora Badelj chiama Vicario alla parata a terra, al 19’ il perfetto stacco di Ostigard con salvataggio di Asllani sulla riga di porta. La squadra di Blessin prende il controllo della gara e al 24’ fallisce un’altra clamorosa occasione con Portanova. E’ IL Grifone a chiedere un penalty per una presunta trattenuta di Stojanovic ai danni di Portanova ma Aureliano lascia ancora correre. La massima attenzione di Vicario su Vasquez e Melegoni congela il primo tempo sullo 0-0.

Serie A, la classifica

Andreazzoli cambia modulo a inizio ripresa passando al 4-3-1-2 con l’inserimento di La Mantia al posto di Verre. Intorno al 55’ il Genoa va vicino al vantaggio due volte: miracolosa, con l’aiuto della traversa, la parata di Vicario su siluro di Portanova. Sul seguente corner, nuovo inserimento di testa di Ostigard con pallone fuori di un soffio. Blessin cambia bocca da fuoco: fuori il deludente Yeboah, dentro Destro.

Altra girandola di cambi poco dopo l’ora di gioco. Andreazzoli immette Bandinelli e Henderson, Blessin si affida a Rovella e Amiri. Il Genoa lavora l’Empoli, chiuso nella sua metà campo, ai fianchi alla ricerca di profondità e spazi per far male. Al 71’, da buonissima posizione, Destro mette alto di desta e poco dopo arriva la prima fiammata degli ospiti con il tiro dalla distanza di Bandinelli respinto con i pugni da Sirigu. All’80’ ancora Destro, ancora di testa ma Vicario non si fa sorprendere. A prevalere è la stanchezza e nel finale l’Empoli ha buon gioco nel gestire il match e a portare a casa un pari importante per avvicinarsi a quella salvezza che per il Genoa, oggi, sembra davvero un miraggio.