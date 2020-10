Sono ancora positivi i 17 giocatori del Genoa che la scorsa settimana erano risultati contagiati dal Covid 19. A comunicarlo è lo stesso club rossoblù. «Nessuno dei 17 giocatori già positivi risulta al momento negativizzato - ha spiegato il club -. Si tratta dei calciatori Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta».

Covid Napoli, tutti negativi i tamponi: contagiati solo Zielinski e Elmas

Spadafora: «Protocollo è ok, la Serie A non è a rischio». ​Procura Figc indaga, giudice slitta

Nella nota il Genoa precisa che «per i primi 10 calciatori (ovvero Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta) la positività è stata rilevata anche al secondo tampone, effettuato come da indicazioni della ASL otto giorni dopo aver riscontrato il contagio. Per tutti gli altri il secondo tampone verrà eseguito con le tempistiche indicate dall'autorità sanitaria e nel rispetto dei protocolli vigenti»

Ultimo aggiornamento: 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA