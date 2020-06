Genoa e Juventus chiudono il martedì di campionato con la partita delle ore 21.45, di fondamentale importanza per ambedue le compagini. I liguri infatti lottano nel vivo della zona retrocessione, contano 26 punti in classifica, uno solo di vantaggio sul Lecce terzultimo; i pluricampioni d'Italia in carica invece cercano i 3 punti dopo la facile vittoria casalinga sul Lecce, per mantenere a distanza la coriacea Lazio e l'imprevedibile Inter dell'ex bianconero Antonio Conte.

SEGUI LA DIRETTA

Il Genoa ha perso 6 delle ultime 8 gare giocate in casa: superfluo sottolineare come i liguri, per una salvezza tranquilla, debbano cambiare il proprio rendimento tra le mura amiche; ben augurante il precedente dello scorso anno, 2-0 per i rossoblù grazie ai gol di Sturaro e Pandev.

Guarda la classifica

Ultimo aggiornamento: 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA