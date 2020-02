Lunch match a Marassi: il Genoa ospita la Lazio seconda in classifica. Inzaghi,i presentandosi con la striscia positiva di 19 risultati utili, vuole replicare a Sarri che, con la Juve, ha vinto ieri pomeriggio a Ferrara contro la Spal e ha allungato a +4. Il tecnico biancoceleste punta a tornare a -1 e si affida al tandem offensivo Immobile-Caicedo. Nicola, però, non intende interrompre la risalita dei rossoblu in classifica: 8 punti nelle ultime 4 partite con 2 successi di fila.

Formazioni ufficiali:

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Favilli, Sanabria. A disp.: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Goldaniga, Jagello, Rovella, Eriksson, Iago Falque, Destro, Pandev. All.: Davide Nicola.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, A. Anderson, Lazzari, Parolo, Cataldi, Minala, Lukaku, Correa, Adekanye. All.: Simone Inzaghi.

