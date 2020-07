Genoa-Lecce 1-0 La Diretta La sblocca subito Sanabria

Genoa e Lecce si affrontano a Marassi in una delle sfide più importanti di questa 34esima giornata di Serie A: entrambe le compagini arrivano dopo due sconfitte molto pesanti subite nello scorso turno, rispettivamente 3-0 a Torino per i liguri ed 1-3 in casa contro la Fiorentina per i salentini. Prima di questo match, i padroni di casa erano quartultimi a quota 30 punti, gli ospiti terzultimi a 29: da qui l'assoluta importanza della posta in palio questa sera.

LE FORMAZIONI:

GENOA: (3-4-1-2):Perin; Romero, Zapata, Masiello; Criscito, Larager, Schöne, Sturaro; Falque; Pandev, Sanabria. All. Nicola

LECCE: (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Dell'Orco; Mancosu, Petriccione, Barak; Saponara, Farias; Babacar. All Liverani

Il Genoa cerca in casa i punti necessari per rimanere in A: a Marassi gli uomini ora guidati da Davide Nicola hanno raccolto 16 dei 30 punti che contano al momento in classifica; Lecce corsaro già 4 volte in questo torneo, a fronte di 3 pareggi e 9 sconfitte.

