Il Genoa saluta Rolando Maran. L'esonero ufficiale dell'allenatore è arrivato stamattina con un comunicato sul sito del club rossoblù: «Il Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato». Per il tecnico ex Cagliari decisiva l'ennesima sconfitta (2-0 contro il Benevento) e il penultimo posto in classifica con soli 7 punti in 13 giornate.

Per la sostituzione è già pronto Davide Ballardini, che tornerà per la quarta volta sulla panchina del Grifone. Due anni fa, dopo l'esonero, l'ultimo addio. Stamattina intorno alle 10.45 è arrivato a Pegli per la firma sul contratto. Questa volta spera di cominciare un capitolo diverso.

