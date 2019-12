Ultimo aggiornamento: 21:19

Va in scena alle ore 20.45 il sempre atteso derby della Lanterna tra Genoa e Sampdoria. E' un momento a dir poco difficile per le due compagini rappresentanti il capoluogo ligure: i rossoblù, 11 punti in classifica e piena zona retrocessione, hanno sciupato a Lecce un doppio vantaggio finendo per pareggiare la partita, mentre i blucerchiati, un solo punto in più rispetto ai cugini, hanno inopinatamente perso il match casalingo giocato contro il Parma col risultato di 0-1.Genoa con la peggior difesa del campionato, 30 i gol subiti; Sampdoria col terzo peggior attacco dopo Brescia e SPAL: solo 12 le reti realizzate; i rossoblù vengono da 6 gare senza vittorie ed hanno vinto solo 2 volte in tutto in campionato; blucerchiati con una vittoria in più rispetto ai cugini ma con 9 sconfitte complessive contro le 8 dei ragazzi di Thiago Motta.