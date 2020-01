Ultimo aggiornamento: 18:58

Va in scena oggi alle 18 la sfida tra Genoa e Sassuolo, di fondamentale importanza soprattutto per i liguri, che stanno vivendo un pessimo momento di stagione. I rossoblù sono infatti reduci dalla scoppola subita a San Siro dall'Inter prima delle vacanze, 4-0, e si sono visti scivolare all'ultimo posto sorpassati dalla SPAL; male anche il Sassuolo nella scorsa giornata di campionato, superato in casa sul filo di lana dal redivivo Napoli al termine di un match perso col risultato di 1-2.: Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ankersen, Jagiello, Radovanovic, Sturaro, Pajac; Pandev, Sanabria.: Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Traore, Duncan, Boga; Caputo.Numeri da incubo per il Genoa, senza vittorie da 8 partite, nel corso delle quali ha raccolto solo 3 punti; in casa, in particolare, i liguri vengono da 3 sconfitte consecutive contro Udinese, Torino e Sampdoria nel derby. Sassuolo corsaro 2 volte nel torneo in corso, prima a Verona e poi nel recupero giocato a Brescia lo scorso 18 dicembre.