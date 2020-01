​Il Genoa ha ufficializzato, con un comunicato sul proprio sito, l'arrivo in prestito dal Bologna dell'attaccante Mattia Destro, già giocatore del 'Grifonè nella stagione 2010-2011. In maglia rossoblù Destro ha realizzato i suoi due primi gol in Serie A. Ultimo aggiornamento: 14:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA