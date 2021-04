Live Genoa-Spezia 0-0 La Var cancella il gol di Pandev!

La 33esima giornata di serie A si apre con l'anticipo del sabato tra Genoa e Spezia. Appaiate a quota 33 con la Fiorentina, per entrambe sarà importante non perdere punti per avviarsi verso una salvezza tranquilla.

LA PARTITA IN DIRETTA

Tra i rossoblù, tocca a Destro e Pandev agire sul fronte d’attacco. Out Pellegrini, alle prese con un problema muscolare alla coscia destra. Italia schiera invece il solito 4-3-3 con Gyasi, Piccoli e Farias in attacco. Estevez favorito su Pobega a centrocampo.