Genoa-Udinese, 1-1 a Marassi: un punto che accontenta tutti

Genoa e Udinese 1-1 in un anticipo della 27/a giornata di serie A, giocato a Genova.

LA PARTITA IN DIRETTA

Ballardini per il Genoa schiera Radovanovic al centro della difesa, Pandev confermato dal primo minuto in attacco. Sulla fasce Czyborra e Zappacosta.

Gotti risponde con Pereyra come partner di Llorente in attacco. Molina e Stryger Larsen a presidio delle fasce, imprescindibile De Paul nel cuore del centrocampo per innescare il gioco dell'Udinese

