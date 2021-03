Live Genoa-Udinese 1-1 De Paul pareggia su rigore

Sabato sera di campionato al Ferraris di Genova: la sfida tra Genoa e Udinese mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. Il grifone cerca il ritorno alla vittoria dopo un’astinenza che dura da cinque partite – due sconfitte e tre pareggi – mentre i friulani vogliono continuare col ruolino incredibile che nelle ultime nove sfide si è stato interrotto solo dalla sconfitta contro la Roma.

LA PARTITA IN DIRETTA

Ballardini per il Genoa schiera Radovanovic al centro della difesa, Pandev confermato dal primo minuto in attacco. Sulla fasce Czyborra e Zappacosta.

Gotti risponde con Pereyra come partner di Llorente in attacco. Molina e Stryger Larsen a presidio delle fasce, imprescindibile De Paul nel cuore del centrocampo per innescare il gioco dell'Udinese

