Il Gent di Jess Thorup sogna lo sgambetto alla Roma nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Per riuscirci la formazione belga deve ribaltare il ko per 1-0 subito all'Olimpico la scorsa settimana: «Giochiamo per il club ma anche per tutto il Belgio perché è il momento di dimostrare che siamo pronti a passare ad un livello superiore».



«Siamo rimasti delusi dalla sconfitti all'andata perché abbiamo giocato molto bene senza però riuscire a fare gol. Questo vuol dire che siamo ambiziosi, abbiamo delle aspettative e vediamo delle possibilità di passare il turno - spiega il tecnico danese alla vigilia della sfida -. Sarà molto difficile, dovremo segnare e impedire alla Roma di farlo perché a quel punto dovremmo farne tre di reti. Ma siamo ben preparati, e mentalmente fiduciosi». Thorup non si sbottona troppo riguardo al piano tattico della partita, «non mi sembra il momento giusto per parlarne» spiega, evitando così di dare vantaggi all'avversario. La cosa certa, però, è che il Gent per sperare dovrà trovare la via della rete. «Dobbiamo segnare, ma va bene anche farlo all'80' perché poi c'è tempo per farne un altro o andare ai rigori - ricorda l'allenatore -. A noi basta un gol quindi non bisogna forzare dall'inizio. La Roma è un'ottima squadra e quindi bisogna essere intelligenti nel nostro gioco. Sinceramente vogliamo solo qualificarci, in che modo non importa. Oggi ci siamo anche allenati sui calci di rigore. Quello che conta è passare il turno non il come». La fiducia mostrata da Thorup si ritrova anche ascoltando il centrocampista Sven Kums che oggi compie 32 anni e domani vuole farsi un bel regalo sul campo. «Sarà difficile, dovremo dare il massimo. Ô una delle partite più importanti della mia carriera, ma tutto è possibile. Ci crediamo veramente e non dobbiamo mollare» conclude l'ex giocatore dell'Udinese. Ultimo aggiornamento: 15:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA