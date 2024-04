Germania, Adidas blocca la vendita della maglia numero 44: «Ricorda il simbolo delle SS naziste»

Bufera sulla nuova maglietta della Germania. Una tempesta che ha costretto Adidas a prendere una decisione drastica riguardo ai kit ufficiali della squadra di calcio della nazionale tedesca. L'azienda di abbigliamento sportivo ha deciso infatti di vietare la vendita della maglia con il numero 44. Questa mossa è stata innescata da un !vivace" dibattito sui social media, che hanno evidenziato come il numero e il carattere utilizzato per la divisa della Germania per l'Europeo 2024 presentassero una sconcertante somiglianza con i simboli utilizzati durante la Seconda Guerra Mondiale dalle SS naziste, un'organizzazione tristemente nota per essere stata responsabile di alcuni dei più atroci crimini contro l'umanità. La questione è stata sollevata per la prima volta dallo storico Michael König, che ha descritto il design dei kit come «molto discutibile». Di fronte a queste preoccupazioni, Adidas ha agito prontamente, mostrando un'attenzione seria verso la sensibilità storica e il profondo rispetto verso le vittime del nazismo.